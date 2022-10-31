Mümtaz Ataman caddesinde yol ve kaldırım çalışmaları başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da başlattığı üstyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 Milyon 970 bin TL yatırım ile Bodrum İlçesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinde yol ve kaldırım kaplama çalışması yapılıyor.

Zemin hazırlama çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım yapımına başlanıyor

Bu bölgelerde içme suyu hatları yenilenirken, internet ve telefon hatları için başlatılan altyapı çalışmaları da tamamlandı. Mümtaz Ataman ve Atatürk Caddeleri’nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt ve kaldırım kaplamaları için zemin düzeltme, asfalt ve kaldırım söküm çalışmaları başladı. Eski yol ve kaldırımların sökülmesinin ardından zemin hazırlanarak yeni asfalt dökümü ve kaldırım çalışmalarına başlanacak. Proje çerçevesinde 3 km’lik yol güzergahında sıcak asfalt, kayrak (doğaltaş) kaldırım kaplamaları, durak ve otopark cepleri ve kavşak imalatları yapılacak.