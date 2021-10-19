Muhtarlardan Başkan Gürün’e ziyaret

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve Menteşe ilçesi mahalle muhtarları “19 Ekim Muhtarlar Günü” etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan gürün ve muhtarlar Kurşunlu meydanında Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen keşkek dağıtımına katıldı.

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay ve Menteşe ilçesi mahalle muhtarları “19 Ekim Muhtarlar Günü” etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Büyükşehir Başkanlık binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, 2014 yılında büyükşehir olan Muğla’da belediye ile uyum içerisinde çalışarak vatandaşlara hizmet ettiklerini söyledi ve muhtarlara verdiği desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

Vatandaşlara hizmet noktasında en önemli destek ve işbirliğini muhtarlarla gerçekleştirdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 13 ilçe 569 mahallede görev yapan muhtarlarla uyum içinde büyük bir aile olarak çalışarak Muğla’ya hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Gürün, “19 Ekim Muhtarlar Günü’nde vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli müessese ve vatandaşlarımızın ilk aradıkları merci olan muhtarlarımızla bir araya geldik. Yetkileri azalsa da vatandaşa hizmet noktasında en önemli görevi muhtarlarımız icra etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla her konuda fikir alışverişi yapıyor, onlar için kurduğumuz muhtarlar masamızla da 24 saat yanlarında oluyoruz. Bundan sonra da birlikte aile olduğumuz 569 muhtarımızla Muğla’mıza ve hizmetin en iyisini hak eden hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasinin temel taşı, vatandaşlarımızın oyları ile seçilen ve birlikte Muğlamıza hizmet ettiğimiz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından Başkan gürün ve muhtarlar Kurşunlu meydanında Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen keşkek dağıtımına katıldılar.