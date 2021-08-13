banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fener'e Kim Min-jae'den sonra ikinci Güney Koreli!
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Fenerbahçe'ye 268.5 milyon token geliri
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza
Acun, 'Bizden kaynaklı değil' demişti! TV8'e şok ceza

Muhtarlara yangınlarda ilk müdahale için malzemeler teslim edildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde mahallelerde olası yangınlarda ilk müdahalelerde kullanılmak üzere yangın tüpü, iş ayakkabısı, yanmaz eldiven gibi çeşitli malzemeleri muhtarlıklara teslim etti.

MUĞLA 13.08.2021, 13:58
Muhtarlara yangınlarda ilk müdahale için malzemeler teslim edildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde mahallelerde olası yangınlarda ilk müdahalelerde kullanılmak üzere yangın tüpü, iş ayakkabısı, yanmaz eldiven gibi çeşitli malzemeleri muhtarlıklara teslim etti.

Muğla’da günlerce devam eden orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için, Ortaca’da mahalle muhtarları ve vatandaşlar nöbet tutuyor. İlçeye bağlı 16 mahallede nöbet tutan muhtarlar ve vatandaşlar Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Meclis Üyesi Sebahi Yılmaz ve Kültür Sosyal İşler Müdürü Ersan Karakuyu’yu ziyaret ettiler.

Belediye muhtarlara olası yangınlarda kullanılmak üzere her mahalleye 6 kg 2 adet yangın tüpü, 5 çift çekik burunlu iş ayakkabısı, 2 adet kürek, 2 adet tırmık, 5 adet n95 maske, 5 adet yanmaz gözlük, 5 adet baret, 5 çift yanmaz eldiven, 10 adet kafa lambası ve 30 adet kalem pil teslim etti.
Yorumlar (0)
28°
açık