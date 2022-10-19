Muhtarlar Federasyonu Başkanı Akay’dan ‘Muhtarlar Günü’ mesajı

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Muğla’nın 569 muhtarının görev bilinci içinde her zaman görevlerinin başında olduğunu açıkladı.

Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Menteşe Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay yaptığı açıklamada, “Her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Mahallesi ve köyünde fedakârca mekân ve saat gözetmeksizin çalışan, herhangi bir sorunda ilk akla gelen Muğla’mızın 569 muhtarının, sorumluluk ve görev aşkı ile Muğla’mıza kattığı değer ve tüm güzellikler gözler önündedir. Yaptıkları tüm çalışmalarda üstün gayret ve çaba ile her an görevleri başındadırlar. Çalışma ve görev bilinci ile tüm çaba ve emeklerini mahallesi ve köyü için durmaksızın harcayan çok değerli muhtar arkadaşlarımın Muhtarlar Gününü saygı ve sevgilerimle kutlarım.

Ayrıca 14E Ekim 2022 tarihinde Bartın İli Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında şehit olan maden işçisi kardeşlerimin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Geride kalan ailelerine sabırlar, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar dilerim” dedi.