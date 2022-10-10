Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası Etkinliklerinde ulusal, uluslararası arenada Muğla’yı başarıyla temsil eden sporcular ödüllerini aldı.

Ödül törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Gençlik ve Spor il Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, sporcular ve aileleri katıldı.

Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top konuşmasında şunları dile getirdi: ”2021 2022 futbol sezonunda şampiyon olan takımlarımızın kupalarını vereceğiz. Ayrıca Balkanlar’da, Avrupa’da, dünyada olimpiyatlarda ilimizi başarıyla temsil etmiş istiklal Marşı’nı okumuş, bayrağımızı göndere çekmiş Türkiye genelindeki başarılı olmuş Sporcularımıza ödüllerini vereceğiz. Spor yapmak daha da önemlidir. Ödül alan bütün sporcu ve takımlarımızı tebrik ediyorum”

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlamak, sporu bir yaşam biçimine dönüştürerek hayatları boyunca bunu sürdürmeleri için alışkanlık oluşturmak, sağlıklı nesillerin yetişmesi adına son derece önemlidir. Amatör ruh ile sporun herhangi bir dalıyla tanışan çocuklarımız, kendilerini yetenekleriyle birlikte geliştiriyor, azim ve kararlılıkla ilerleyerek profesyonelleşiyor ve dahası gelecekte dünya ve olimpiyat şampiyonlarında, ülkemizi gururla temsil etme imkânı buluyorlar. Bugün burada aramızda bulunan şampiyonlarımız bunun en güzel örneğidir. Ayrıca Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Amatör Spor Haftası vesilesiyle sporun tabana yayılmasını ve yediden yetmişe hepimiz için yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmasını diliyor; spora gönül veren tüm gençlerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, "Sporun Enleri ödül törenini Valimizin ve Milletvekillerimizin destekleriyle Muğla ilimize yapılan spor yatırımları beraberinde başarıyla getirmiş olduğundan en büyük kanıtı olan madalyalar ile bu salonu doldurmanız oldu. Biz aslında ödül töreni için daha küçük bir salonu düşünürken elde edilen başarıların büyüklüğü bizleri böyle büyük bir salona taşıdık. Bundan sonraki yıllarda bu tür ödül törenlerine spor salonlarında hatta stadyumlarda olmak temennisiyle saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise "2022 yılını eğitim yılı, gençlik ve spor yılı olarak özellikle değerlendiriyoruz. Bu başarılar Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümünde de hep birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere emanet ettiği, bizlere emanet ettiği bu büyük cumhuriyeti daha ileriye, sizlerle beraber taşımak ve sizin bu yaptığınız çalışmalarda Türk gençliğinin Cumhuriyete sahip gençler olarak sizleri kutluyorum” dedi.