Muğla’ya yeni yaşlı bakım evi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İZAN Şirketi tarafından Menteşe ilçesine Yaşlı Bakımevi (Huzurevi) yapılacak. Arazi tahsisi ve işletmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan tesisin inşaat çalışması ise Muğla’nın köklü ailelerinden İzzet Özcan’a ait şirket tarafından yapılacak. Proje ile Menteşe’de sosyal yaşamın niteliği ve düzeyinin artacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile şirket arasında Menteşe’de Yaşlı Bakım Evi yapım ve işletme protokolü imzalanırken, protokol törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, şirket Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özcan ve ailesi katıldı.

Yaşlı bakım evinin arazisi ve işletmesi Büyükşehir belediyesinden

Yapılacak olan Yaşlı Bakımevi (Huzurevi) Büyükşehir Belediyesine ait Menteşe ilçesi Karabağlar Mahallesinde 2 bin 375 m2’lik araziye inşa edilecek. Yaşlı Bakımevinin inşaatı özel şirket tarafından işletmesi ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

Protokol töreninde konuşan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özcan “Bizlere böyle imkân tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz arsayı verdi. Özcan ailesi olarak bizde inşaatını tamamlayıp işletmesini Büyükşehir belediyesine vereceğiz” dedi.

Gürün, “Yaşlılarımız için sosyal bir yaşam alanı oluşturulacak”

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında gerçekleştirilen protokolde konuşan Başkan Gürün, bakımevinin sadece binadan ibaret bir yapı olmayacağını, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla bir yaşam merkezi olacağını söyledi. Gürün, “Özcan ailesine şahsım ve Muğla adına teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır çok farklı konularda Muğla’ya hizmet veren bir aile ile birlikteyiz. Huzurevi yapmak istediklerini söylediler. Proje bizim de hoşumuza gitti. Sanayinin alt kısmında imara açılan yerler var. O bölgedeki bir arsa üzerinde huzurevi yapılacak. Bölge aynı zamanda yeşil alanın bol olduğu bir yer. Misafirlerimiz binada kapalı kalmayacaklar. Muğla merkez yaşlıların yaşayabilmesi için çok elverişli bir kent. Orada yaşlıların daha mutlu bir hayat geçirmesi için adım atıyoruz" dedi.