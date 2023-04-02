Muğla’ya şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için Pazartesi ve Salı günleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.04.2023 Pazartesi günü Muğla ve çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.