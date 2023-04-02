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Muğla’ya şiddetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için Pazartesi ve Salı günleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
MUĞLA 02.04.2023, 17:19
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresi için Pazartesi ve Salı günleri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.04.2023 Pazartesi günü Muğla ve çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.