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Muğla’ya sağanak yağış uyarısı
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ, MUĞLA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ UYARISINDA BULUNDU.
MUĞLA 05.04.2023, 12:59
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “06.04.2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/ m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.