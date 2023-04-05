Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “06.04.2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/ m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadesi kullanıldı.