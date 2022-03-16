banner528

banner549

banner526

banner527

banner548

banner547

banner420

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Muğla’ya modern yaşam alanları

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Muğla’yı geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da ilçelerdeki yaşam kalitesi artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

MUĞLA 16.03.2022, 15:29
Muğla’ya modern yaşam alanları

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda Muğla’yı geleceğe taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da ilçelerdeki yaşam kalitesi artıracak yatırımları da hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, kurulduğu 2014 yılından bu yana 78 Milyon 753 Bin TL yatırım ile vatandaşlara nefes aldıracak 5 modern tesis yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi’nin 63 Milyon 120 bin TL yatırım ile yapımına devam ettiği kent meydanı projesini hizmete alması ile birlikte bu rakam 141 milyon 873 bin TL’ye çıkacak.

5 tesis tamamlandı, 1 tesisin yapımı devam ediyor

Tamamlanan ve vatandaşların hizmetine sunulan 5 modern tesis arasında; Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi (43 Milyon TL), Turgutreis Yaşam Merkezi (20 Milyon 874 Bin TL), Bodrum Liman (10 Milyon 70 Bin TL), Ortaca Cem ve Kültür Evi (2 Milyon 779 Bin TL) ile Menteşe Yağ Hali (2 Milyon TL) yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanı (63 Milyon 120 bin TL) projesi de kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin temellerini 2018 yılında attığı en önemli projeler arasında Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Bodrum Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi yer alıyor. İsmini halkın belirlediği ve 43 Milyon TL yatırım ile Muğla’ya kazandırılan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 4 bloktan oluşuyor. Tesisin içerisinde çok amaçlı salon, kreş, çocuk atölyesi, sanat atölyeleri, dijital kütüphane, sergi salonu, spor salonu, kitap kafe ve kapalı otopark bulunuyor. Ayrıca çok değerli yazar Oktay Akbal ve Ünal Türkeş’in kişisel kütüphaneleri ve arşivleri de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri kapsamında en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve 20 Milyon 874 Bin TL maliyeti olan Turgutreis Yaşam Merkezinde ise çocuk oyun parkı, kent marketi, seyir terası, atölye ve dükkânlar, sergi alanları ve otopark yer alıyor. Bodrum sakinlerine ve tatil için gelenlere keyifli zamanlar geçirtecek olan tesisin çatısında yer alan paneller ile de tesisin ışıklandırılması güneş enerjisinden karşılanıyor.

Önemli projeler arasında Menteşe Yağ Hali ile Ortaca Cem ve Kültür Evi yer alıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana hayata geçirdiği diğer projeler arasında Menteşe Yağ Hali ile Ortaca Cem ve Kültür Evi yer alıyor. Temeli 2018 yılında atılan ve 2 Milyon 779 Bin TL yatırım ile Ortaca Cem ve Kültür Evi 4 bloktan oluşuyor. Alevi inancına ve ibadetlerine uygun olarak yapılan ve canların bir araya geldiği tesis içerisinde konferans salonu, kütüphane, derslik, ibadethane, morg, kurban kesim yeri, mutfak ve aş evi bulunuyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi 2 Milyon TL yatırım ile Menteşe ilçesi arasta bölgesinde bulunan tarihi Yağ Hali projesi de hayata geçirdi. Sinema gösterimi, müzik dinletileri ve vatandaşların sosyal aktivitelerde bulunabileceği yaşam alanları oluşturulması ile eski ve yeninin bir araya topladığı Yağ Hali, Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak buluşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olarak hizmet veriyor.

63 Milyon 120 bin TL yatırım ile 1 proje devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi’nin tamamladığı projelerin yanı sıra 2 projesi de devam ediyor. Bu projeler arasında 63 Milyon 120 Bin TL yatırım ile yapımı devam eden Menteşe Kent Meydanı projesi dikkat çekiyor. Yapımında sona yaklaşılan ve şehrin otopark sorununu büyük ölçüde çözeceği öngörülen Kent Meydanında 4 katlı yeraltı otoparkı, sosyal alanlar ve dükkânlar bulunuyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19