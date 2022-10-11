Muğla’ya İngiliz turist akını

Pandemi öncesi yıllık 3 milyon turist ağırlayan Muğla, son iki yıl koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşların kapalı olması ve seyahat yasağı nedeniyle 2020 yılında 695 bin 314, 2021 yılında 1 milyon 083 bin 589 yabancı turist ağırladı.

2022 yılında karonavirüs salgınındaki rahatlama ve ülkeler arası uçuş yasağının kalkması ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Muğla’ya 9 aylık dönemde 2 milyon 622 bin 796 yabancı turist ziyaret etti. Muğla’yı ziyaret eden yabancı turistlerin yüzde 43’ünü İngiliz turistler oluştururken, önümüzdeki üç aylık dönemde Muğla’ya gelen ziyaretçi sayısının 3 milyona ulaşması bekleniyor.

İngilizlerin tercihi Muğla oldu

Tatil için Muğla’yı tercih eden ülkeler içinde ilk sırayı İngilizler aldı. İngiltere’den 1 milyon 129 bin 603, ikinci sırada 311 bin 261 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 187 bin 479 kişi Almanya, dördüncü sırada 157 bin 395 kişi ile Polonya ve beşinci ırada 92 bin 914 kişi ile Hollanda yer aldı. 744 bin 144 kişiyi ise dünyanın değişik ülkelerinden gelen tatilciler oluşturdu.

Muğla’ya gelen turisti yüzde 43’ü İngiliz

Muğla’ya 9 ayda gelen 2 milyon 622 bin 796 yabancı turistin yüzde 43’ünü İngiliz turistler oluşturdu. İngilizleri yüzde 12 ile Rusya Federasyonu, yüzde 7 ile Almanya, yüzde 6 ile Polonya, yüzde 4 ile Hollanda ve yüzde 24’ünü de diğer ülkeler takip ediyor.

Turist havalimanlarını tercih etti

9 aylık dönemde Muğla’ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 249 bin 106’sı Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanı ile gelirken, 373 bin 690’ı deniz yolu ile geldi. Dalaman havalimanından 1 milyon 366 bin 538, Milas-Bodrum havalimanından ise 882 bin 569 yabancı turist giriş yaptı. 10 deniz gümrük kapısından giriş yapanların sayısı da 373 bin 690 kişi olurken, deniz yolu ile en gazla giriş yapılan deniz gümrük kapısı Bodrum limanı oldu.