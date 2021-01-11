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Muğla’ya fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.
MUĞLA 11.01.2021, 15:50
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (39-74 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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