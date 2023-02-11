Muğla’ya bin 500 depremzede geldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Muğla’ya depremzedeler gelmeye devam ediyor. Depremzedelerin bazıları otellere yerleştirilirken bazılarının ise Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda barınması sağlanıyor.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla’ya bin 500, Menteşe’ye ise 237 depremzedenin geldiğini açıkladı. Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Menteşe’deki Turgut Reis Öğrenci Yurdumuza şuan için 237 depremzedemiz geldi. Fethiye’deki yurdumuza ise 193 depremzedemiz bulunuyor. Vatandaşlarımızı öğrencilerimizin olmadığı odalara yerleştirdik. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Menteşe ve Fethiye’de ücretsiz market oluşturuldu

İl Müdürü Açıkbaş, "Menteşe ve Fethiye’deki öğrenci yurtlarımızın altında ücretsiz market oluşturduk. Yardımlarla marketimize bağışlanan ürünlerden depremzede vatandaşlarımız ücretsiz faydalanıyor" diye konuştu.