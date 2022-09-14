Muğla’ya 2 bin 600 konut yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan olan konut projesi çerçevesinde Muğla’nın 8 ilçesinde toplam 2 bin 600 adet konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül Pazartesi günü açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olma özelliğini taşıyan projeye başvurular başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde inşa edilecek konutlar için Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular bugün başladı. 31 Ekim 2022 tarihine kadar kabul edilecek. Projeye başvuracak vatandaşlardan başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak.

En fazla konut Menteşe’de yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesine ilk günde 92 bin başvurunun yapıldığı açıklanırken, Muğla’da da yapılacak olan sosyal konut sayıları belli oldu. Muğla’nın 8 ilçesinde 2 bin 600 adet konut inşa edileceği açıklanırken, en fazla konut Merkez Menteşe ilçesinde yapılacak.

Açıklanan rakamlara göre; Muğla’nın Bodrum ilçesinde 150, Fethiye ilçesinde 53, Kavaklıdere Çamyayla Mahallesi’nde 55, Kavaklıdere ilçe merkezinde 350, Köyceğiz Toparlar Mahallesi’nde 292, Menteşe İlçesi’nde bin 100, Milas ilçesinde 100, Seydikemer İlçesi’nde 200 ve Yatağan İlçesi’nde de 300 olmak üzere toplam 2 bin 600 konut yapılacağı belirtildi.