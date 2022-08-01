Muğlaspor’un minikleri yenilgisiz şampiyon oldu

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi’nde 29-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Yerküpe Yayla Cup Futbol Turnuvası bugün oynanan final mücadelelerinin ardından tamamlanırken, Muğlaspor U-11 takımı şampiyon oldu.

U-11 kategorisinde Muğlaspor ile Yatağan Sportif finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 6-1’lik üstünlükle tamamlayan yeşil-beyazlılar, namağlup şampiyon oldu. Final karşılaşmalarını Muğlaspor Kulüp Başkanı Ali Çakır, Başkan Vekili Bekir Lozan, Futbol Şube Sorumlusu Evşin Karacan, Altyapı Şube Sorumlusu Fırat Kaya ve sporcu velileri de takip etti.

Şampiyonluğa ulaşan sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Ali Çakır ’’Bu keyifli organizasyonu şampiyonlukla taçlandırdıkları için evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Onların mutluluğu, bizleri de mutlu ediyor. Bu turnuvada hem eğlendiler hem de yeni dostlar edindiler. Birbirinden güzel maçlar çıkarıp, turnuvayı yenilgisiz noktaladılar. Bu turnuvaya sporcularımızı çok iyi şekilde hazırlayan hocamız Sezai Aksoy’a ve değerli sporcu velilerimize de tüm destekleri için teşekkür ederim’’ dedi.

Muğlaspor U-11 takımı teknik sorumlusu Sezai Aksoy ise çok güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, ’’En önemlisi çocukların keyif almasıydı. Buraya eğlenerek öğrenmek için geldik. Sonunda da şampiyonluğa ulaşmak bizleri ayrıca mutlu etti. Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşması anlamında güzel bir organizasyon oldu. Kısa sürede hazırlanmamıza rağmen çok güzel maçlar çıkardılar, hepsiyle gurur duyuyorum. Bizleri final karşılaşmalarında yalnız bırakmayan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Sporcu velilerimizde turnuva boyunca hep yanımızda oldular, onlara da şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.