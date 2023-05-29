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Muğlaspor U-11 takımı şampiyonluk maçına çıkıyor
GRUBUNDA YENİLGİSİZ LİDER OLAN YEŞİL-BEYAZLI MİNİKLER LİGİN 12. HAFTASINDA 48 ÇAĞDAŞSPOR'U KONUK EDECEK.
MUĞLA 29.05.2023, 14:23
Grubunda yenilgisiz lider olan Muğlaspor U-11 takımı minikler liginin 12. haftasında 48 Çağdaşspor’u konuk edecek.
Muğlaspor U-11 takımı, karşılaşmadan puan alması durumunda grup maçlarının tamamlanmasına iki maç kala D Grubu’nda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeşil-beyazlı takım, grup maçlarının sona ermesiyle birlikte il şampiyonluğu için Play-off karşılaşmalarına çıkacak.