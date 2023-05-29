Muğlaspor U-11 takımı şampiyonluk maçına çıkıyor

Grubunda yenilgisiz lider olan Muğlaspor U-11 takımı minikler liginin 12. haftasında 48 Çağdaşspor’u konuk edecek.

Muğlaspor U-11 takımı, karşılaşmadan puan alması durumunda grup maçlarının tamamlanmasına iki maç kala D Grubu’nda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeşil-beyazlı takım, grup maçlarının sona ermesiyle birlikte il şampiyonluğu için Play-off karşılaşmalarına çıkacak.