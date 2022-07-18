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Muğlaspor, Aksoy ile sözleşme yeniledi

Bölgesel Amatör Lig transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, altyapısında yetişen ve son iki sezondur A Takım’da forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serhan Aksoy ile yeniden anlaşmaya vardı.

MUĞLA 18.07.2022, 16:56
Muğlaspor, Aksoy ile sözleşme yeniledi

Bölgesel Amatör Lig transfer çalışmalarını sürdüren Muğlaspor, altyapısında yetişen ve son iki sezondur A Takım’da forma giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serhan Aksoy ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlı forma altında 3. Lig’de de mücadele eden Serhan Aksoy, geride bıraktığımız sezonda 10 maçta forma giydi. Muğlaspor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, ’’Sezona hazır girmek için uzun zamandır bireysel antrenmanlarımı aksatmadan yapıyorum. Bu sezon kendimi en iyi şekilde kanıtlayıp, takımımla ilk şampiyonluğumu yaşamak istiyorum’’ dedi.

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