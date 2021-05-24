Muğla’nın yüzde 22,5’i aşılandı

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tük Türkiye’de olduğu gibi Muğla’da da devam ediyor.

14 Ocak’ta başlayan aşılama çalışmalarında Muğla’da bu güne kadar Covid-19 aşılama çalışmasında yaklaşık 529 bin doz aşı uygulandı. Bu aşılardan 303 bini birinci doz, 225 bini de ikinci doz olarak gerçekleşti.

Muğla’da Covid-19 aşılama oranı Muğla’nın yerleşik nüfusuna göre birinci dozda yüzde 30,3, ikinci doz aşılamada ise yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, aşı sırası gelen vatandaşların hastane veya Aile Sağlı Merkezlerinden randevu alarak aşılarını yaptırmalarını istedi.