Muğla’nın yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Muğla’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 239 bin 644 metrekare oldu.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Muğla ilinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 1 milyon 239 bin 644 metrekare olurken, yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri 3 milyar 376 milyon 723 bin 511 lira oldu. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 3 bin 687, daire sayısı ise 8 bin 419 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 900 bin 48 metrekare, konut dışı kullanım alanı 238 bin 791 metrekare, ortak kullanım alanı 100 bin 805 metrekare oldu.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 718 bin 815 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri 1 milyar 962 bin 585 bin 600 TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 1427, daire sayısı 3 bin 852 olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 402 bin 079 metrekare, konut dışı kullanım alanı 246 bin 550 metrekare, ortak kullanım alanı 70 bin 186 metrekare oldu.