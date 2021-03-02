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Muğla’nın tohumları Türkiye’nin topraklarıyla buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük yerel tohum merkezi durumundaki ‘Yerel Tohum Merkezi’nde bölümlere ayrılmış toplam 900 metrekarelik alanlarda çoğaltılan 81 çeşit tohum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular üzerine 81 ile ücretsiz gönderiliyor.

MUĞLA 02.03.2021, 14:17
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Muğla’nın tohumları Türkiye’nin topraklarıyla buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük yerel tohum merkezi durumundaki ‘Yerel Tohum Merkezi’nde bölümlere ayrılmış toplam 900 metrekarelik alanlarda çoğaltılan 81 çeşit tohum internet sitesi üzerinden yapılan başvurular üzerine 81 ile ücretsiz gönderiliyor.

25 günde 4 Milyon, 3 yılda 10 Milyon tohum dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, ülke genelinde yerel tohumlara yoğun talep geldiği belirtilirken, “Yerel tohum merkezimizde toplanan ve genetik durgunlukları ile doğrulukları tespit edilen tohumların çoğaltılma işlemlerini tamamlandık. 1 Şubat 2020 yılında Yerel Tohum Merkezimizde bulunan toplam 900 metrekarelik alanda toprakla buluşan tohumlarımız yaz sezonunda fidan vermeye başladı. Bu sistem ile 2020 yılı yaz sezonunda üretilen tohumlar 2021’in ilk 25 günlük sürecinde 4 Milyon 139 bin 250 adet tohum ülke geneline dağıtıldı. 2020 yılında 4 Milyon 290 bin, 2019 yılında 1 Milyon 350 bin tohum olmak üzere bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 10 Milyon tohum dağıtıldı”

“Türkiye, Muğla’dan domates ve biber talep etti”

Kısa sürede stoklarını tüketen ve Türkiye’nin 81 İl’ine tohum kargolayan Muğla Büyükşehir Belediyesine en fazla tohum talebinin ise Domates, biber, salatalık, fasulye, havuç ve bezelye olduğu açıklandı.

“Bir haftada tohumlarımız tükendi”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tohum dağıtımının başlaması ile ilgili yapılan duyuru ve haberlerin arından kısa sürede yereltohum.mugla.bel.tr adresinde yoğunluk oluştuğu belirtilen açıklamada, “Duyuru ve haberlerin ardından internet sitemizde kısa sürede yoğunluk oluştu. Bir hafta içerisinde Türkiye genelinde gelen talepler nedeniyle stoklarımız tamamıyla tükendi” ifadelerine yer verildi.

Başkan Gürün, “Üreten köylümüz tekrar milletin efendisi olacak”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaptığı açıklamada, yerel tohumun stratejik ve ülke geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Yerel tohum merkezini 2016 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93.yılı Cumhuriyet bayramında açtıklarını ve sloganlarını “Yerel Tohum Ulusal Güç” olarak belirlediklerine dikkat çeken Başkan Gürün, şunları söyledi; “Yerel tohum demek ulusal güç demek. Yerli ve milli olmak istiyorsak önce ekmeğimizi, katığımızı elde ettiğimiz topraklarımıza ata tohumlarımızı ekmeli, bu toprakların mahsulünü elde etmeliyiz. 2016 yılında yerel tohum merkezimizi kurduk ve vatandaşlarımız özenle sakladıkları, sandıklarındaki ata tohumlarını bizlerle paylaştı. Bizde gönderilen bu orijinal tohumları testlere tabi tuttuk ve üreterek şu anda 81 ile talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Ayrıca Muğla merkezde bizimle beraber ve gönüllü çiftçilerle bu tohumları üretiyoruz. Çiftçilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, geri kalan kısımda da tohumları biz alıyoruz ve onu tekrar Türkiye’ye göndermeye devam ediyoruz. Çok sevindirici olan daha önceleri tohum takas şenlikleriyle başlayan yerel tohuma ilgi artık çok daha büyük bir bilincin oluşmasına ve yerel tohumun ne kadar stratejik bir ürün olduğunu vatandaşlarımızın anlamasını sağladı. Ülkemizin geleceği, üretim açısından yerel tohumun çok ama çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği, eğer araştırma yapılacaksa kendi tohumlarımız üzerinde araştırma yapılması gerektiği ortaya çıktı. Yerele ve yerel ırklarımıza Anadolu’nun bağrından çıkmış ve yüz yıllarca buraya adapte olmuş ırklarımıza ve tohumlarımıza dönmemiz lazım ulusal bir güç olmak istiyorsak kendi yiyeceğimiz üretecek kapasiteye tekrar kavuşmamız lazım. Çok kısa sürede çok daha yaygın hale gelecek ve bankada muhafaza ettiğimiz tohumlarımız geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınacak. Atatürk’ün de dediği gibi “Milli ekonominin temeli tarım” Tarımda bir ülke sağlam zeminde değilse onun kalkınması mümkün değil yol göstericimiz, yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gitmeye, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmakta kararlıyız” dedi.
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