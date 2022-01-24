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Muğla’nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar

Turizm ile birlikte Muğla’nın önemli gelir sağladığı tarımsal ve su ürünleri üretimi hakkında bilgi veren Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri günden bu yana, masada değil, sahada üreticiler ile birlikte Muğla’nın ve Türkiye’nin üretimine katkı sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

MUĞLA 24.01.2022, 13:34
Muğla’nın tarımsal ve su ürünleri ihracatı 750 milyon dolar

Turizm ile birlikte Muğla’nın önemli gelir sağladığı tarımsal ve su ürünleri üretimi hakkında bilgi veren Muğla tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, göreve geldikleri günden bu yana, masada değil, sahada üreticiler ile birlikte Muğla’nın ve Türkiye’nin üretimine katkı sunmaya devam ettiklerini açıkladı.

Özellikle 2020 yılının başından itibaren pandemi sürecinde tarımsal üretimin tüm dünyada ne kadar öne çıktığının ortaya çıktığını belirten Saylak, Muğla’nın toplam tarımsal alanının 2 milyon 284 bin 928 dekar olduğunu, tarımsal ve su ürünleri ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 45 artış sağlanarak toplam ihracatın 750 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

2021 yılında 3 bin 891 ‘i kadın olmak üzere toplam 21 bin 011 üreticiye eğitim verildiğini belirten Saylak, 2020-2023 yılları proje tutarlarının ise 127 milyon 044 bin 647 TL olduğunu belirtti. Muğla’da çiftçilere yönelik yürüttükleri önemli projeler bulunduğunu belirten Saylak, bu projeler arasında tıbbi ve aromatik bitkiler projesi, zeytinlerde verimliliği tespit ve sorunların giderilmesi projesi, çilek üretiminin yaygınlaştırılması, hastalıklardan ari işletmeler, buzağı kalkanı projesi ve apiterapi ürünlerinin yaygınlaştırılması ve apiterapi merkezi gibi projeler bulunduğunu açıkladı.

Çiftçinin desteklenmesine yönelik gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “Bitkisel üretimde 32 milyon 482 TL, hayvancılığa 135 milyon 500 bin TL, Ssu ürünlerine 8 milyon 786 bin TL, kırsal kalkınmaya 8 milyon 721 bin TL ve diğer destekler ile birlikte toplam 185 milyon 933 bin TL tarımsal destekleme yapıldı” dedi.

İhracat tutarı 750 milyon dolar

Muğla’nın turizm kenti olmasının yanında bir tarım kenti oluğunun altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, “Muğla birçok tarımsal ve su ürünleri alanında Türkiye’de ilk sırada yer alan bir kent. Çam balı, su ürünleri, börülce gibi ürünlerimizde Türkiye’de üretim alanında ilk sırada yer alıyoruz. Bu ürünlerin ihracatında da ilk sıradayız. 2021 yılı tarımsal ürünler ihracatım 166 milyon 53 bin dolar, su ürünleri ihracatımız 563 milyon 40 bin dolar olmak üzere yaklaşık 750 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Muğla’nın 2021 yılında orman yangını afeti yaşadığını belirten Saylak, yangın sürecinde ve yangın sonrasında çiftçilerin ve üreticilerin hep yanlarında olduklarını, yangın esnasında özellikle küçük ve büyükbaş hayvanların kurtarılması, tedavileri ve yem bitkileri konusunda sahada olduklarını söyledi. Saylak, “Orman yangını ve afet zararları ile mücadele kapsamında zarar gören 2 bin 215 üreticimize Cumhurbaşkanlığı acil yardım kapsamında toplam 17 milyon TL aktarıldı. Bodrum’a 2 milyon 973 bin 732 TL, Dalaman’a 32 bin 369 TL, Kavaklıdere’ye 468 bin 246 TL, Köyceğiz’e 1 milyon 541 bin 475 TL, Marmaris’e 1 milyon 968 bin 658 Tl, Menteşe’ye 39 bin 490 TL, Milas’a 8 milyon 8 bin 959 Tl, Seydikemer’e 1 milyon 754 bin 728 TL ve Yatağan ilçemize de 212 bin 338 TL olmak üzere toplam 2 bin 212 çiftçimize destek sağlandı” dedi.

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