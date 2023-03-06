Muğla’nın tarımsal ürünleri zincir markette satılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Tarım Güçbirliği Kooperatifi, zincir market firması ile kooperatif ürünlerinin satılması konusunda işbirliği için imzalar attı.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, “Büyükşehir Belediye’miz öncülüğünde kurduğumuz Muğla Tarım Güçbirliği ile çok önemli bir projeye daha imza attık. Muğla’nın ürünlerini zincir market sayesinde geniş kitlelerle buluşturacağız. Hem üretici, hem kooperatiflerimiz kazanacak. Tüketici de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşacak” dedi.

Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi’nin imzaladığı sözleşmenin tarımsal üretimde hedefledikleri büyük adımlardan biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da ortaya koydukları modelle birliktelikle üreticinin de tüketicinin de kazanacağını söyledi. Başkan Gürün; “Tarımsal üretimde baştan beri hedeflediğimiz Muğla’mızın bereketli topraklarında üretilen birbirinden değerli, kaliteli ürünlerin tüm vatandaşlarımıza ulaşması, üreticimizin alnının terinin karşılığını almasıydı. Bu işbirliği ile bu hedefimiz için büyük bir adımı attık. Muğla Tarım Güçbirliğimiz üreticilerimizden aldığı güçle emin adımlarla yoluna devam ediyor. Tarımda üretmeye, kooperatiflerimizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz” dedi.