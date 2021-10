Muğla’nın tarımsal ürünleri tanıtıldı

‘Toprağını satma, ürününü sat’ vizyonuyla tarıma yönelik çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı. 11’İ Büyükşehir 160 ilçe ve belde Belediyesinin yanı sıra 300’ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı zirvede Muğla Büyükşehir Belediyesi, üç gün boyunca tarımsal alanda yaptığı çalışmaları, projeleri ve kente özgü değerlendirmeleri ziyaretçilere aktarma fırsatı yakalayacak.

‘Tarımsal Kalkınmada Yeni Politikalar, Üretici Odaklı Çözümler” sloganı ile 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün de katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 160 Belediye ve 300 kooperatifin katıldığı Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nin Türkiye’nin üreten şehirlerini aynı platformda buluşturduğunu söyledi. Başkan Gürün, “Ülkemizin belki de en büyük sorunlarından biri üretmemek. Türkiye doğusundan batısına bereketli topraklara, buğdayın ilk toprakla buluştuğu Anadolu’ya sahip. Kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biriyken şimdi birçok yaşamsal ürünü ithal eder hale geldik. Üreten, milletin efendisi olması gereken köylümüz yarınlarından umutlu değil. Toprağını, traktörünü satmak zorunda kalıp ata toprağından göç etmek zorunda kalıyorlar. Oysa tarım, üreten köylü her aşamada desteklenmeli, ağır vergiler altında ezilmemeli ve teşvik edilmelidir. Muğla Büyükşehir olarak “Toprağını Satma ürününü sat” anlayışı ile üreticilerimizin her an yanında ve destekçisiyiz. Yerel tohumdan toprak analizine, katma değeri yüksek yeni ürünlerden alım garantili ürünlere, yem, fidan desteğinden, toprak eğitimlerine, kooperatif desteklemelerine üretimin her aşamasında yanlarındayız. Partimizin Tarımsal Kalkınma Zirvesi bir araya getirdiği belediyelerimiz, kooperatiflerimiz, üreticilerimizin sorunlarını konuşması, ürettiklerini sunması ve en önemlisi üreten bir Türkiye özlemi açısından çok değerli. Çünkü Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Hatay’a bizler verimli topraklarımızda 84 Milyon insan için üretiyor, yerel ürünlerle sofralara katık oluyoruz. Atatürk’ün yolunda tarımı milli ekonominin temeli yapan anlayışla hep birlikte üretmeye, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız” dedi.