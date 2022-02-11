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Muğla’nın motorlu sincaplarına ileri sürüş eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici görev yapan motorize sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor.

MUĞLA 11.02.2022, 19:29
Muğla’nın motorlu sincaplarına ileri sürüş eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ormanların korunması ve orman yangınlarına karşı önleyici görev yapan motorize sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor.

Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde haftanın beş günü verilen eğitimlere Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ziyarette bulunarak çalışmaları yakından takip etti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında omuz omuza görev yapan orman ve emniyet teşkilatı bu dayanışmasını personel eğitim çalışmalarında da devam ediyor.

2 haftadır devam eden proje kapsamında Muğla İl Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Sincap”adlı motosikletli orman ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor. Marmaris İlçesi’ne 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi’nde bulunan polis trafik eğitim alanında beş günlük eğitimlerinin son günü olan 2. Ekibin çalışmalarına , Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilbeoğlu, Muğla İl Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris İlçe Orman Müdürü Şükrü Akın Ünler, İl ve ilçe emniyet müdür yardımcıları, orman müdür yardımcıları ve şefleri katıldı.

Usulsüzlükler ile de mücadele ediyorlar

Orman Sincaplarının eğitimine gelen Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ‘’ Ormanda yapılan usulsüzlüklerle ilgili tespitlerin anında yapılması lazım. Bunun en kolay yolu da günümüz şartlarında motosikletlerle çok hızlı bir şekilde ulaşıp tespitini yapmak anlamında Orman Bölge Müdürümüz ile birlikte bir proje geliştirdik. Motor kullanan, motosiklet sürücü ehliyeti olan arkadaşlarımıza ileri sürüş eğitimi verme anlamında birlikte bir proje yürütüyoruz inşallah başarılı olacağına inanıyoruz. Çok geniş bir ormanla kaplı olan ilimizde arkadaşlarımızın çok büyük faydası olacağına inanıyoruz. Bununla ilgili de Bölge Müdürümüzün yapmış olduğu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemiş olduğu plan çerçevesinde de eğitimlerimiz devam ediyor. Bu artarak devam edecektir ‘’ dedi.

Can güvenliği önceliğimiz olmak ile beraber en erken en doğru bilgiyi bize taşıyorlar

Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise ‘’ Bugün burada Emniyet Müdürlüğümüzün ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün ortaklaşa yaptığı eğitim çalışmasıyla bünyemizde bulunan motorize ekiplerimizin ileri sürüş teknikleri konusunda eğitim veriyoruz. Toplamda 48 personelimiz ve 4 hafta sürecek bu eğitimde amacımız, bu motorize ekiplerimizin gerek orman yangınları başta olmak üzere ve diğer ormanla ilgili usulsüzlüklere hızlı bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla bunları yapıyoruz ve tabii ki bunu kullanan arkadaşlarımızın da can güvenliğini ön planda tutarak en hızlı, en etkin nasıl müdahale edilebileceği bu sürüş tekniklerini burada öğreniyorlar. Sonuçta biz bize çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu bizim için özetle yaz aylarındaki yangınlarda önemli olan ilk bilginin hızlı ve etkin bir şekilde bize ulaşması. Orada ne kadar ihtiyaç var, durumu nedir bilgilerini sağlıklı şekilde bize bildirilmesi çok önemlidir. Bu konuda motorize ekipler bize zaten kullanıyorduk. Bu eğitimden sonra da daha da bir güç katacak. Onun bunun dışında da diğer bahsettiğim gibi ağaç kesme olsun, diğer orman ile ilgili olaylarda amacımız hızlı ve etkin bir şekilde müdahale sağlamaktır ‘’ şeklinde konuştu.

Muğla’nın tüm ilçelerinden orman muhafaza memurlarının katıldığı ileri sürüş teknikleri eğitim projesine Milas’tan gelen Yemliha Yabacı ‘’ Milas Müdürlüğü Karadere Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memuruyum. 2015’ten beri Orman Genel Müdürlüğü kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır bu kurumdayım. Göreve başladığımdan beri kurumumuzdan motosiklet talebim olmuştu. Şu anda burada sağ olsun bölge müdürlüğümüz bize ileri sürüş eğitim teknikleri vererek bizi daha güvenli motor kullanmaya teşvik ediyorlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Burada biz 5 günlük bir eğitime aldılar. Pazartesi günü eğitimimize başladık, bugün 5 günlük eğitimin sonuna geliyoruz. Burada bize motorun en başından hani motorun bölümlerini nasıl binilecek, motordan nasıl inilir, nasıl kalkılır, nasıl vites değiştirilir ile sağa dönüşlerde sola dönüşlerde niye dikkat edilmesi gerekir. Hepsine tek tek hocalarımız sağ olsun bizimle çok iyi ilgilendiler. Eğitime çok güzel, çok verimli olduğunu düşünüyorum. İnşallah diğer arkadaşlara da herkese başarılar diliyorum ‘ dedi.

Marmaris İçmeler’de oluşturulan parkurda bugüne kadar 24 muhafaza memurunun eğitim aldığı projede 48 orman muhafaza memuru katılım sağlıyor. Muğla İl Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden 2 uzman eğitici tarafından verilen eğitimler 12 şerli 4 grup halinde Şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

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