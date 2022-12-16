Muğla’nın motifleri geleceğe aktarılıyor

Muğla’da, Olgunlaşma Enstitüsü’nce yürütülen "Motiflerin Dili Muğla" projesiyle yörenin kayıt altına alınan motifleri, asırlık tezgahlarda dokunarak geçmişten geleceğe taşınıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Motiflerin Dili Muğla" projesi ile yöre kültürünü yansıtan unutulmaya yüz tutmuş motifler, dokuma tezgahlarında tekrar can buluyor.

"Motiflerin Dili Muğla" projesinde, Muğla yöresine ait geleneksel el sanatları niteliğindeki kilim motifleri, proje ekibi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Motifler, atölyelerdeki tezgahlarda renk, desen ve tekniklerine sadık kalınarak tekrar dokunuyor. 39 usta öğreticinin istihdam edildiği projede ortaya çıkan el emeği göz nuru ürünler, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün satış ofisinde sergileniyor.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Olgunlaşma Enstitüleri, geleneksel Türk kültürünün yaşatılması ve dünyaya tanıtılması noktasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Olgunlaşma Enstitülerimiz milli kültür değerlerimizi araştıran, geleneksel el sanatlarımızı yaşatan, güncelleyerek gelecek kuşaklara aktaran ve arşivleyen, Türk kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan bir misyona sahiptir. Bu misyon doğrultusunda ilimizi başarıyla temsil eden Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticilerimizin marifetli elleriyle "Motiflerin Dili Muğla" projemizi, 2021 eylül ayında başlattık ve 2024 yılına kadar da bu projemiz sürecek. Projemizle Muğla’nın kültürünü yansıtan dokumaların renk, motif ve desenlerini gün yüzüne çıkararak bu kültür hazinelerini yaşatmayı, gelecek nesillere kaynak oluşturmayı ve ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş de proje çerçevesinde Muğla yöresine ait olan Milas halısı, Seydiler kilimi, Üzümlü dastar dokuma ve Yeşilyurt bürümcük dokuma çalışmalarında, kayıt altına aldıkları motifleri kullandıklarını belirtti. Asırlık tezgahlarda ilmek ilmek hazırlanan ürünlerin moda tasarım atölyesinde sergilenerek satışının da yapıldığını anlatan Keleş, "2022 itibarıyla 269 ürünün tasarım tescillerini yaptık. Motiflerin bir dili var. Bütün motifleri tek tek çalışıp hikâyelerine ulaşıyoruz. Dile gelen bu motifleri ilmek ilmek halılarımıza, kilimlerimize dokuyor; hatta çanta, ayna çerçevesi, elbise, yelek, Bodrum sandaleti, dekoratif eşyalar gibi ürünlere de bu modelleri, modernize ederek yansıtıyoruz" dedi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde ayrıca Ege Bölgesi’nde kaybolmaya yüz tutmuş olan bürümcük el dokumasının yaşatılması ve coğrafi işaret tescilinin alınması için çalışmalar yürütülüyor.