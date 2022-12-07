Muğla’nın kıyı ilçelerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Datça ve Fethiye gibi kıyı şeridinde yer alan ilçeler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Perşembe öğle saatlerinden sonra Muğla’nın kıyı kesimlerinde Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.