Muğla’nın güzelliklerini fotoğrafladılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Muğla’yı Fotoğraflıyoruz’ adlı fotoğrafçılık atölyesi düzenledi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 19 Ekimde başlayan atölye 7 Aralık tarihinde sona erdi. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Başkanlığı da yapmış olan eğitmen Şahin Dirican eşliğinde verilen temel fotoğrafçılık eğitimi verildi.

‘Muğla’yı Fotoğraflıyoruz’ adlı fotoğrafçılık atölye çalışmalarının teorik uygulamaları Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleşti. Uygulama eğitimleri ise Muğla’nın Menteşe ilçesinde tarihi sokaklarında yapıldı. Muğla’yı fotoğraflıyoruz atölyesine katılan kursiyerler kendilerine böyle bir imkân sağlan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.