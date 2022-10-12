Muğla’nın gençleri Milli Teknoloji Hamlesi bayrağını dalgalandırıyor

Milli Teknoloji Hamlesi bayrağını dalgalandıran Muğlalı gençler, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ı ziyaret etti.

2022 TEKNOFEST Karadeniz Roket Yarışması Şampiyonu Kavaklıdere Roket Takımı ile TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması Türkiye dördüncüsü Kavaklıdere AKYA Takımı, Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş, TEKNOFEST İl Koordinatörü Can Gökovalı, Danışman Öğretmen Fatma İşlek’in de yer aldığı ziyarette, Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, gençlerin heyecanına ve sevincine ortak oldu.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST’in gençlere ilham kaynağı olduğunu belirten Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, “T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleşen Milli Teknoloji Hamlesi ile gençlerimize öz güven aşılamak ve kafalarındaki ön yargıları yıkarak başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını inandırmak çok önemli. Gurur kaynağımız sevgili gençlerimizle, Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde dışa bağımlılıktan kurtulma hedefimizi gerçekleştireceğimize inancımız tamdır” diyerek milli ve yerli teknolojinin öneminin altını çizdi.

Geleceğin emanetçisi gençlerin çalışmalarının kıymetli olduğunu belirten Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Emre Çay, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında bizi çok daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Geleceğin mühendisleri, yazılımcıları, bilim insanları siz gençlerin arasından yetişecek. Her biriniz pırıl pırıl, heyecanlı ve azimlisiniz. Maddi ve manevi anlamda daima sizlerin yanındayız. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Hedeflerinize ulaşmak için çok çalışmalı ve çok gayret etmelisiniz. Yolunuz açık olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada, İl Müdürü Emre Çay tarafından öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret son buldu.