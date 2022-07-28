Muğla’nın elektrikli araçları körfez pistinde yarıştı

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İzmit Körfez Pisti’nde düzenlenen Teknofest 2022 Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katıldı.

Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 19-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Teknofest 2022 Liseler Arası Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına milli ve özgün olarak tasarladıkları 2 araç ile katıldı. Kocaeli’de düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda dinamik sürüş testi ve teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar piste çıktı. Körfez yarış pistinde düzenlenen Elektrikli Araç Yarışları’nda 37 araç start aldı. Yarışlarda her aracın en fazla 65 dakika içinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte 20 turu tamamlaması istendi. Düzenlenen yarışlar sonunda Yakup Tuna kaptanlığında, Yiğit Can Özcan, Uğurcan Köseoğlu, Yiğit Gökbel, Taylan Çakmak, Mert Göztepe, Uygar Duran isimli öğrencilerden oluşan ve danışmanlığını Ali Uzun ile Murat Erduran’ın yaptığı Muğla EA takımı öğrencilerinin tasarladığı Mocan48 isimli araç finalde yarışan 37 araç arasından Türkiye 5’incisi olurken Mesut Yeşilmenderes ve Çağlar Seyfi danışmanlığında, İsmail Hakkı Erten kaptanlığında, Polat Işıloğlu, Ayberk Köroğlu, Cahit Aral, Baran Avcı, Osman Barut isimli öğrencilerden oluşan Muteg EA takımı öğrencileri tarafından tasarlanan Gale48 isimli araç da yarışmayı ilk 20 arasında başarıyla tamamlamayı başardı. Tasarım ve üretimi tamamen meslek lisesi atölyelerinde, öğrenciler ve danışman öğretmenlerinin emeğiyle tamamlanan araçlar Teknofest yarışması başvuru sürecinde gelişme raporu, teknik tasarım raporu ile sürüş videosu ve yarış puanlaması olarak üç farklı aşamayı geçerek güvenlik, yerli tasarım, elektrik güvenliği, mekanik kontrol ve dinamik sürüş etiketlerini alarak final yarışlarında piste çıkmaya hak kazandı. Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş MTAL iki araç ile katılmayı başaran ilk ve tek okul oldu.