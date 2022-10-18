Muğla’nın dünyaya açılan kapısı Coante oldu

Eylül ayının son haftasında İtalya’da düzenlenen Marmomac Fuarı’nda merkezi Muğla’da bulunan kuvars kompozit plaka sektörünün öncü markalarından Coante, yeni ürünlerini sergiledi. Yeni nesil üretim teknolojileri ve tasarımın üstünlüğünü kullanarak ürettiği en yeni serileri Ultra ve Allure ile İtalya-Verona Marmomac Fuarı’nda göz doldurdu.

Fuarı değerlendiren Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldığımız fuara katılım çok yüksek. Biz de Coante olarak kendi çizgimizle ve tarzımızla yeni ürünlerin sergilendiği, trendlerin takip edildiği, büyük ilgi gösterilen bu fuarda yerimizi aldık. Fuarda sadece ürünlerimizi değil ülkemizi ve ilimiz Muğla’yı en iyi şekilde tanıtmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Türkiye ve dünya pazarı için ürettiği yenilikçi ürünlerle yurt içi ve yurt dışı fuarlarda yoğun ilgi gören Coante, 27-30 Eylül 2022’de İtalya’nın Verona şehrinde düzenlenen Marmomac Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Bu yıl 56’ncısı gerçekleştirilen Marmomac Fuarı, dünyanın dört bir yanından ithalatçıları, müteahhitleri, mimarları ve tasarımcıları, 47 ülkeden bin 168 katılımcıyla buluşturdu. Coante’nin “Ultra” ve “Allure” serilerindeki doğadan esinlenen yeni nesil ürünlerini sergilediği fuara dünya çapında birçok firma katıldı. Fuar hakkında açıklamalarda bulunan Ermaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Coante’nin doğadan esinlenerek, estetik ve tasarımla yüksek teknolojiyi birleştiren yeni nesil ürünlerini dünyaya sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 47 farklı ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Marmomac Fuarı, sektörün önde gelen sektör profesyonellerinin buluştuğu önemli bir etkinlik. Uluslararası pazara yönelik olarak şirketlerin markalarını, en iyi ürün ve projelerini tanıtmalarına olanak tanıyan, aynı zamanda ziyaretçilerine yönelik etkinlikler ve toplantı fırsatları sunan bir platform. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldığımız fuara pandemi sonrası katılım çok yüksek. Türkiye’den de çok sayıda üretici, fuarda yerini aldı. Biz de Coante olarak kendi çizgimizle ve tarzımızla yeni ürünlerin sergilendiği, trendlerin takip edildiği, büyük ilgi gösterilen bu fuarda yerimizi aldık.” dedi.

Coante Ultra ve Allure serileri ile ilgi odağı oldu

Ercan; “Ermaş tecrübesini, ileri teknoloji anlayışını, çevreci ve yenilikçi kimliğini bir araya getirerek tasarım alanında da öncülüğünü ispatlayarak 2017’de Coante’yi kurduk. Sektördeki en genç marka olmamıza rağmen; global marka olmanın gerektirdiği deneyime, ARGE’ye ve teknolojiye sahip olduğumuz için hızlı bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi daha yüksek bir hızla devam ettirmek için Marmomac Fuarı’nda elde ettiğimiz bu önemli fırsatı çok doğru değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Fuarda üstün üretim kabiliyetlerimizin sonucu olan, yüksek teknoloji gerektiren, doğal desenli kuvars yüzeyli ürünlerimize ilginin çok iyi olduğunu gördük. Verona’da özellikle Amerika’daki önemli sektörel fuarlardan olan KBIS’te tanıttığımız, yeni nesil ürünlerin en başarılı örneklerini yansıtan Ultra serisini öne çıkardık. Ultra serisi, doğadan esinlenen benzersiz desenleri ve tasarımlarıyla tüm yaşam alanlarına ve yaşamın her anına değer katan bir seri. Türkiye ve dünya pazarı için ürettiği yenilikçi tasarımlarla piyasaya yön veren ve yurt dışında aranan bir marka olan Coante’nin, bir kez daha ilgi odağı olmasından dolayı çok mutluyuz. Bugün geldiğimiz noktada üretim kabiliyetimiz, yurt dışı satış ağımız, uluslararası bağlantılarımızla ihracat konusunda güçlü durumdayız. Verona gibi önemli fuarlarda yerini alarak istikrarlı çizgisini koruyan Coante, hedeflediği büyük başarılara imza atmaya devam edecektir” diye konuştu.