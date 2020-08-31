banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
Tekrarlayan baş ağrısına dikkat!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Altın ve dövizde son durum ne?
Altın ve dövizde son durum ne?
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu
U19 Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Muğla’nın dış ticaret istatistikleri açıklandı

MUĞLA'NIN DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

MUĞLA 31.08.2020, 12:03
1
Muğla’nın dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,4 azaldı, ithalat ise yüzde 10,9 arttı.

İhracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azalarak 56 milyon 628 bin dolar, ithalat ise yüzde 10,9 artarak 28 milyon 68 bin dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında Muğla bu değerlerle Muğla, Türkiye genelinde en fazla ihracat ve ihracatın gerçekleştiği 25. il oldu.

2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör belirlendi. Buna göre tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 49,08 (27 milyon 793 bin dolar) oldu. Ardından gelen imalat sanayinin payı yüzde 44,96 (25 milyon 463 bin dolar), madencilik ve taşo cakçılığı sektörünün payı ise yüzde 5,95 (3 milyon 371 bin dolar) oldu. İthalatta ise ilk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,96 (28 milyon 57 bin dolar) oldu. Ardından gelen bilgi ve iletişim sektörünün payı yüzde 0,04 (10 dolar) olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

Muğla’dan, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 853 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 6 milyon 330 bin dolar ile ABD ve 5 milyon 942 bin dolar ile Rusya Federasyonu izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Moritanya oldu

Muğla’ya, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat Moritanya’dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 183 bin dolar olarak gerçekleşti. Moritanya’yı sırasıyla 4 milyon 120 bin dolar ile Fransa ve 4 milyon 30 bin dolar ile Fas izledi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2020
İmsak 04:52
Güneş 06:23
Öğle 13:09
İkindi 16:50
Akşam 19:46
Yatsı 21:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25