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Muğla’nın çöpü elektrik üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine kurduğu toplam 15 megawatt kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Tesisleri’nde 2018 kasım ayından bugüne kadar yaklaşık 61 Milyon 128 bin 801 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdi.

MUĞLA 17.12.2020, 15:13
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Muğla’nın çöpü elektrik üretiyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine kurduğu toplam 15 megawatt kurulu güce sahip Biyokütle Enerji Tesisleri’nde 2018 kasım ayından bugüne kadar yaklaşık 61 Milyon 128 bin 801 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Ortalama 4 kişilik bir hanenin aylık elektrik enerjisi tüketimi 250 kilowatt olarak ele alındığında bu güne kadar yaklaşık 245 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimini sağlayacak elektrik enerjisi çöpten elde edilmiş oldu.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde ayrıca oluşan 29 milyon 818 bin 541 metreküp metan gazı elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engellendi. Böylece fosil yakıtla çalışan enerji üretim tesislerinin (termik santrallerin) yüklerini azaltarak atmosfere salacağı sera gazı emisyonu azaltıldığı gibi, atmosfere karışacak olan metan gazının elektrik üretiminde kullanılması ile iklim değişikliğini azaltıma katkıda bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerinin elektrik üretimi de Menteşe Biyokütle Enerji Tesisinden 10 Milyon 819 bin 498 kilowatt, Marmaris Biyokütle Enerji Tesisinden 19 Milyon 875 bin 543 kilowatt, Fethiye Biyokütle Enerji Tesisinden 19 Milyon 618 bin 811 kilowatt, Ortaca Biyokütle Enerji Tesisinden 7 Milyon 160 bin 680 kilowatt, Milas Biyokütle Enerji Tesisinden 3 Milyon 654 bin 269 kilowatt olarak oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama tesislerine yıllık ortalama 400 bin ton evsel atık geliyor. Düzenli depolama tesislerine gelen karışık atık içerisinde ki geri dönüştürülebilir atıklar Fethiye, Marmaris ve Menteşe Ön İşlem Tesisleri’nde ayrıştırılarak geri dönüşüme katkı sağlanıyor. 2019 yılından bu yana Fethiye, Marmaris ve Menteşe Ön İşlem Tesisleri’ne gelen karışık atık içerisinden 115 bin ton atık ayrıştırılarak geri dönüşüme katkı sağlandı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en özel coğrafyasında yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın güzelliklerini, zenginliklerini geleceğe miras bırakmak için koruyan, bu şehre değer katan hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu, vatandaşlara da verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Gürün; “Doğal ve eşsiz güzellikleri ile Muğla’mız bir şehirden fazlası. 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’mızın doğasını, yeşilini, mavisini korumak için kolları sıvadık. Menteşe’de 4 ilçemize hizmet veren Katı Atık Düzenli depolama tesisini, Milas ilçemize hizmet verecek Katı Atık Düzenli depolama tesisini ve Fethiye’mizde var olan tesisin 2’nci lotunu kısa sürede hayata geçirdik. Bu tesislerde çöpten elektrik üretecek, geri dönüşümü sağlayacak altyapıyı oluşturduk ve Muğla’mızın çöpünden elektrik üretilmesini sağladık. Ayrıca ön işlem tesislerimizle çöpün geri dönüşümünü yaparak şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız akşam çöplerini çıkardıklarında bilsinler ki o çöpler düzenli bir şekilde bertaraf edilerek hem şehrimiz korunuyor hem de o çöplerden elektrik ve geri dönüşüm sağlanıyor. Muğla’mız bu hizmetlerle daha temiz, yaşanır ve örnek bir şehir olmaya devam edecek” dedi.
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