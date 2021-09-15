Muğla’nın bir tarihi değeri daha restore ediliyor

19’uncu yüzyıl sonlarına doğru inşa edildiği düşünülen, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yapının restorasyon çalışmaları Eylül ayı içerisinde başladı.

Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında Halk Evi olarak hizmet vermesi düşünülüyor. Konak’ın zemin katında kitaplık, toplantı ve sergi alanları, birinci katında ise derslikler bulunacak. Müştemilat yapısında çocuk kitaplığı, hamam, sergi alanı ve çay ocağı yer alan Konak’ın avlusunda da etkinlik alanı olacak.

Başkan Gürün; “Ağa Bahçesi Konağı zengin kültürel dokuya renk katacak”

Muğla genelinde tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını, bu yapıların geçmişle günümüz arasında köprü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Ağa Bahçesi Konağı’nın restorasyonu tamamlandıktan sonra çok özel buluşmalara ev sahipliği yapacağını belirtti. Başkan Gürün; “Muğla ev sahipliği yaptığı kültürlerin izlerini coğrafyasında koruyarak yaşatan, mimarisi, sanatsal yapıları ile görülmesi gereken şehirlerimizden. Yerel yönetimler olarak görevde olduğumuz sürece tarihi yapılarımızı restorasyon çalışmaları ile kazanmayı, yeni kuşaklarla buluşturmayı görev edindik. O yüzden Muğla özgün mimarisini koruyan ve yaşatan ender illerimizdendir. Menteşe ilçemizde restorasyonuna başladığımız Ağa Bahçesi Konağı’da bu özgün mimari örneklerinden biri. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Ağa Bahçesi Konağı birçok kültürel, sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak ve kent merkezindeki zengin dokuya ayrı bir renk katacak” dedi.