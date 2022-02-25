Muğla’nın alternatif pazarlarda tanıtımına YİKOB desteği

Muğla’nın tarihi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılmasında ve turizme kazandırılmasındaki destekleriyle dikkati çeken Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı diğer desteklerinin yanında alternatif turizm pazarlarında yapılan Muğla’nın tanıtımına yönelik projelere de destek veriyor.

Muğla Valiliği 75’inci Yıl toplantı salonunda Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve YDA Dalaman Havalimanı tarafından hazırlanan alternatif turizm tanıtım projesinin değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından alternatif turizm alanlarının tanıtımına yönelik yapılacak çalışmaların YİKOB tarafından destekleneceği açıklandı.