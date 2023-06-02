Muğla’nın 9 ilçesine yağış uyarısı

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ TARAFINDAN CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN MUĞLA’NIN 9 İLÇESİNE ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISINDA BULUNDU.

MUĞLA 02.06.2023, 14:40
Muğla’nın 9 ilçesine yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Muğla’nın 9 ilçesine şiddetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 3 Haziran Cumartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde (Muğla Merkez, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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