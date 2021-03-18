Muğla’nın 2020 yılı yaşlı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. Verilen bilgiye göre Muğla’da 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,5 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 18,6 ile Kastamonu, yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,6 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa izledi. Muğla ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 29’uncu il oldu.

1 milyon 773 kişinin 129 bin 147’sinin yaşlı nüfusu oluşturduğu Muğla, yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranında ise yüzde 87,6 ile Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Muğla’yı yüzde 87,5 ile Kahramanmaraş ve yüzde 86,6 ile Antalya izledi.