Muğla’nın 15 yaş üstü medeni durumu istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Muğla’nın ‘Medeni Duruma Göre Nüfus’ verilerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun’un tarafından verilen bilgiye göre, 15 yaş üstü nüfusun yüzde 63,4’ü evli.

Evli olanların oranı yüzde 63,4

15 yaş ve üzeri nüfusu oluşturan 803 bin 231 kişinin yüzde 63,4’ü (509 bin 565 kişi) evlidir. 15 yaş üstü nüfus içinde hiç evlenmeyenlerin oranı yüzde 23,7 (190 bin 360 kişi), eşi ölenlerin oranı yüzde 5,8 (46 bin 424 kişi), boşanmış olanların oranı yüzde 7,1 (56 bin 882 kişi) olarak gerçekleşmiştir.

Eşi ölen erkeklerin oranı yüzde 1,7

408 bin 680 kişi olan 15 yaş üstü erkek nüfusunun yüzde 63,3’ü (258 bin 761 kişi) evli, yüzde 28,4’ü (116 bin 203 kişi) hiç evlenmemiş, yüzde 6,6’sı (26 bin 910 kişi) boşanmış, yüzde 1,7’sinin (6 bin 806 kişi) eşi ölmüştür.

Eşi ölen kadınların oranı yüzde 10

394 bin 551 kişi olan 15 yaş üstü kadın nüfusunun yüzde 63,6’sı (250 bin 804 kişi) evli, yüzde 18,8’i (74 bin 157 kişi) hiç evlenmemiş, yüzde 7,6’sı (29 bin 972 kişi) boşanmış, yüzde 10’unun (39 bin 618 kişi) eşi ölmüştür.