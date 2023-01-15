Muğlalı vatandaşların kar keyfi

Muğla’da geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlere yağan kar sonrası vatandaşlar hafta sonunu kartopu oynayıp, piknik yaparak geçirdiler.

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe dağında geçtiğimiz günlerde yağan bölgeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar hafta sonu tatilini kartopu oynayıp, piknik yaparak geçirdi. Kimi vatandaşlar beyaz örtünün tadını kayak yaparak çıkartırken, off road ekipleri de karlık bölgede araçları ile off road yaptı.

Bölgeye piknik yapmaya gelen Aydın Takmak, "Hafta sonunu değerlendirmek, hem de çocukları gezdirmek için buraya geldik. Mangal yaparak piknik yaptık. Kar olmasına rağmen hava adeta bahar havası gibi. Bizler de bu güzelliği değerlendiriyoruz. Çocuklarımızla birlikte eğlenerek güzel bir gün geçirdik" dedi.