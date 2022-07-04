Muğlalı sporcular Kırkpınar’dan madalya ile döndü

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden Fethiyeli Egehan Katrancı ve Seydikemerli Muhammet Enes Özcan Muğla’ya madalya ile döndü.

Edirne’de bu yıl 661’incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne Fethiye’den 12 ve Seydikemer’den 12 sporcu olmak üzere 24 sporcu ile katılan Muğla Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü kafilesi Muğla’ya 1 altın ve 1 gümüş madalya ile döndü.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu Muhammet Enes Özcan, Deste Orta Boyunda 1. olarak altın madalyanın sahibi olurken Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübünün sporcusu Egehan Katrancı ise Minik-1 Boyunda 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden Muğla’ya madalya ile dönen Muhammet Enes Özcan, Egehan Katrancı ve antrenörleri Cemal Cumbur ile Kürşat Çimen’i tebrik eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Emeği geçen herkesi kutluyorum ve Kırkpınar’dan ilimize madalya ile dönen sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Muğla Gençlik ve Spor Güreş antrenörleri Kürşat Çimen ve Cemal Cumbur ise sporcularının büyük bir başarıya imza atarak altın ve gümüş madalyanın sahibi olduklarını, sporcularla gurur duyduklarını ifade ettiler.