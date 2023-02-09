Muğlalı spor kulübünün fahri başkanı, depremde hayatını kaybetti

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Fahri Başkanı işadamı Cafer İşler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Fahri Başkanı Osmaniyeli Cafer İşler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen yıkıcı depremlerde içerisinde bulunduğu apartmanın yıkılması sonucu hayatını kaybetti. İşler’in ölümü Muğla’daki spor camiasını yasa boğdu. Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Antrenörü Serkan Şen, “Cafer İşler, bizim sporcularımızı kızı gibi severdi. Sürekli arar kızlarımızı sorardı, takımımıza çok destek oldu. Osmaniye’ye geldiğimizde mangalı yakardı, Osmaniye’den geçerken bile yanına uğrar öyle geçerdik. Kızlarımıza ziyafet çektirirdi, Osmaniye’de takımımızın başında idareci olarak çıktığı bir maçı kaybetmiştik. Bizim kızlar üzüldü diye eve gidip ağlamış, öyle de duygusal bir insandı. Takımımıza tişört ve mont yaptırdı. Hele bir müsabakada kalacak yer aradığımızı söylediğimde dayalı döşeli 2 evini bize tahsis etti. Evleri temizletti, şofben taktırdı, gözü, gönlü zengin, kültürlü, dünya siyaseti konusunda çok bilgi sahibi, Türk milliyetçisi bir insandı. Sanayicilere yeşil pasaport verilmesinin öncü isimlerinden, Osmaniye’de tanınan bir fabrikatörüydü. Ege Yıldızları Spor Kulübümüzün fahri başkanıydı. Benim takımım, benim kızlarım derdi. Allah rahmet eylesin başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.