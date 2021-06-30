Muğlalı Özcan LGS’den tam puan aldı

2021 LGS sonuçları açıklanırken, 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katıldığı sınavlar sonucunda Muğla’nın Ortaca ilçesinden Alperen Özcan, 500 tam puan almayı başardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl LGS’ye 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldığı sınav iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurtdışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin sınav görevlisi görev yaptı. Yapılan sınav sonunda 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Muğla Ortaca’dan da 8.sınıf öğrencisi Alperen Özcan, 500 tam puan yaparak Türkiye Şampiyonu 97 öğrenci arasına girdi.