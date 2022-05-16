Muğlalı oyuncuların performansı büyük beğeni kazandı

Menteşe Belediye Tiyatrosu lise grubu kursiyerleri tarafından Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz Salonunda sahnelenen Muğlalı Gelin adlı tiyatro oyunu izleyicileri kahkahaya boğdu. Yazanın yönetenin ve oynayanların Muğlalı olduğu oyunda ilk kez tiyatro sahnesine çıkan oyuncular, amatör ruhlarıyla profesyonel bir oyun çıkardılar.

Menteşe Belediye tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Önder Çakır’ın yönetmenliğini yaptığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Celal Cem Dengiz tarafından yazılan tek perdelik komedi türündeki Muğlalı Gelin tiyatrosunda sahne alan Belediye Tiyatrosunun liseli kursiyerleri, sahnedeki enerjileri ve oyunculuklarıyla göz doldururlarken, tiyatro severlerden de tam not aldılar.

Oyunu vatandaşlar ile birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, oyun sonunda tiyatro ekibine teşekkür ederek, “Menteşe Belediye tiyatromuz, tiyatroyu sevdirmek, kentte kültür sanat faaliyetlerini arttırmak adına başarılı işlere imza atıyor. Pek çok farklı ilden tiyatro oyunlarımızın sahnelenmesi için davetler alıyor, geleceğimiz olan çocuklarımızın tiyatro ile tanışmasını, sevmesini ve benimsemesini sağlıyoruz. Muğlalı Gelin isimli bu oyunumuzun özelliği; yazarının, yönetmeninin ve oyuncularının hepsinin Muğlalı olması. İlk sahne deneyimleri olmasına rağmen enerjileri ve uyumları ile harika bir oyun sahneleyen çocuklarımızı ve belediye tiyatro ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.