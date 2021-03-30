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Muğlalı ormancılar kan bağışladı

Pandemi nedeniyle azalan kan stokları sonrası Türk Kızılay Derneği tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli kan vererek destek verdi.

MUĞLA 30.03.2021, 14:30
Muğlalı ormancılar kan bağışladı

Pandemi nedeniyle azalan kan stokları sonrası Türk Kızılay Derneği tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli kan vererek destek verdi.

Muğla Bölge Müdürlüğü merkezinde yapılan bağışlarda İşletme Müdürleri ve Şube Müdürleri de kan bağışında bulundu. İdari ve teknik personelin yanında orman muhafaza memurları ve orman işçileri de kan verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Türk Kızılay Derneğinin kan bağışı kampanyasına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak her zaman destek verdiklerini belirterek, kan bağışında bulunan personele bu duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.
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