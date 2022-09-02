Muğlalı öğrenciler Teknofest Karadeniz’e katıldı

Muğla’nın çeşitli okullarından Teknofest yarışmalarına katılan ve projeleriyle ilk 10’a girerek Teknofest finali ödül törenine davet edilen takımlar Samsun’da yerlerini aldılar. Samsun Çarşamba Havalimanında kurulan Teknofest Karadeniz Festival alanında açtıkları stantlarla finale kalan projelerini sergileme imkânı bulan öğrencilere ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

Teknofest yarışmalarına katılarak roketten elektrikli arabaya, yapay zeka ile çalışan yangın uyarı sistemlerinden, insansız deniz araçlarına ve çevreci ekosistem projelerine kadar bir çok alanda ilk 10’a girmeyi başaran Muğla takımları 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen Teknofest Finalleri Ödül törenine davet edildi.

Elektrikli otomobiller kategorisinde Muğla Şehit İlhan Ziya Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muteg EA ve Muğla EA takımlarıyla, Roket ve Turizm teknoloji alanlarında Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi Kavaklıdere Roket Takımı ve Akya Takımlarıyla, insanlık yararına teknoloji alanında Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Martılar Teknoloji Takımıyla ve Kutup Araştırmaları alanında Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı ile Samsun’da düzenlenen Teknofest Karadeniz final sergisi ve ödül törenine davet edildi.

5 gün sürecek olan festivalde Takımlar Teknofest Festival alanında açılan stantlarda projelerini sergilemeye başladılar. Festivale katılan ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda roket, elektrikli otomobiller, insansız deniz aracı, alternatif enerji tasarımları ve yangın erken uyarı sistemi projeleri Muğlalı öğrenciler tarafından sergileniyor.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği festival alanında Roketsan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) başta olmak üzere Türkiye’nin milli ve yerli savunma sanayisinin bir çok firması savunma sanayi ürünlerini açılan stantlarda ziyaretçilere tanıtılıyor.

Teknofest Karadeniz ödül töreni 4 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.