Muğlalı mermercilerin deprem seferberliği devam ediyor

Muğla’da ve Türkiye’de yaşanan afet olaylarında tüm iş makinelerinin yanında insan gücü ve maddi yardım için seferber olan Muğlalı mermerciler Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye hem araç gereç, hem de insani yardımlarını sürdürüyorlar.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre yapılacak yardımlar ve Muğla’da misafir edilen depremzede vatandaşlara sunulacak hizmetlerin koordine edilmesi amacıyla Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

11 ili etkileyen depremlerin yaralarının devlet, millet el ele hızla sarılması için tüm Türkiye’de başlayan yardım seferberliğine Muğla’da her kesimin büyük destek ve katkı sağladığı ifade edildi. Muğlalı Mermercilerin ilk andan itibaren seferber oldukları, insani yardımların yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerine destek olma amacıyla bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildiği belirtildi.

Muğla Valiliği koordinesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının ve gönüllülerin hem afet bölgesine hem de Muğla’da misafir edilen depremzede vatandaşlar için çalışmalarını özveriyle, aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Bölgenin öncelikli ihtiyacı olan kuru gıda, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemelerinin yanı sıra; konteyner, seyyar wc/banyo, yakacak ve mobil mutfak gibi araç gereçlerin temin edilerek, bölgeye ulaştırılmaya devam ettiğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Devletimizin imkanları, vatandaşlarımızın ve hayırsever iş insanlarımızın desteği ile yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz” dedi.

Vali Orhan Tavlı depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yardımların devam etmesi gerektiğini belirtti. Vali Tavlı, “Deprem sürecinde Yaşanan depremlerin yaralarını sarmak için ilimizde Valiliğimiz koordinesinde başlatılan yardım toplama çalışmalarının ilk günden bu yana gerek nakdi gerekse de ayni olmak üzere desteklerini eksik etmeyen mermercilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Valilik 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Orhan Tavlı’nın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Yönetim Kurulu üyeleri Hacı Gürçek, Erkan Çakım, Mehmet Sungur, Muammer Koçar, Erbil Özdemir, Ali Arslan ve Ali Koç katıldı.