Muğlalı Mermerciler tüm imkânlarını deprem bölgesine seferber etti

Muğla Mermerciler Derneği Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede ihtiyaç duyulan iş makinesi, gıda, hijyen, jeneratör gibi Valilik, Kaymakamlıklar ve AFAD tarafından belirlenen acil ihtiyaçları bölgeye sevk ediyor.

Muğla’da yaşanan orman yangınlarında ellerindeki tüm iş makinelerini ve çalışanlarını seferber eden Muğlalı mermerciler, deprem bölgesi için de aralıksız olarak belirlenen ihtiyaçları bölgeye sevk ediyor. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan konteynır, prefabrik evlerin sevk edilmesini üstlenen mermerciler, bu güne kadar 147 TIR barınma ihtiyacı için konteynır ve prefabrik evin taşınması için işletmeler ellerindeki TIR’ları deprem bölgesine gönderdi.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, yaşanan her afette üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti. Ercan, “Geçen yıllarda orman yangınları ile mücadelede ekiplerimizi ve iş makinelerimizi nasıl seferber ettiysek, bu deprem felaketi karşısında da tüm mermerci arkadaşlarımız seferber oldu. Deprem bölgesinde Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız ve AFAD tarafından belirlenen acil ihtiyaçlar ne ise karşılamaya çalışıyoruz. 1476 adet işletmelerimize ait TIR bölgeye prefabrik ve konteynır ev taşıdı. Bunun yanında Muğlalı mermerciler olarak giyim, temizlik, jeneratör, hijyen ve gıda gibi ihtiyaçları da belirlenen talepler doğrultusunda karşılıyoruz. İşletmelerimizdeki 13 iş makinesini Marmaris Aksaz’a gönderdik. Buradaki limandan gemilerle deprem bölgesine sevk edilecek. Bunun yanında deprem bölgesine ulaştırılan malzemelerin taşınmasında forklitf iş makineleri ihtiyacı olduğunu duyduk. Bunların da teminini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.