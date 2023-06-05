Muğlalı kız hokeyciler finalde yarışacak

Menteşe Spor Lisesi Liselerarası Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Menteşe Spor Lisesi, yarı final maçında Konya Karatay Çatalhüyük Anadolu Lisesi’ni 5-0 yenerek Türkiye Şampiyonluğu için final maçı oynamaya hak kazandı.

Antalya Alanya Hokey Sahasında yapılacak olan Türkiye Şampiyonluğu Final Maçı için Galler’deki Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcular Nilay Nur Öztürk ve Sıla Aleyna Çelebi’nin kamptan ayrıldığını bildiren Baş Antrenör Serkan Şen “ Bu oyuncularımızın eksikliğini umarım ,bu final maçında çekmeyiz. 2 eksik oyuncunun yerine yedek oyuncular arasından oyuncu takviyesi yapacağız. Muğla’ya Türkiye Şampiyonluğu’nu getireceğiz" dedi.