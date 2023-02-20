Muğlalı iş insanları depremzedeler için seferber oldu

Depremlerin açtığı yaraları sarmak için bölgeye yapılan yardımlar ile Muğla’ya gelen depremzedelere yönelik çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda Muğla’daki Oda ve Borsa başkanları ile bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen depremden etkilenen şehirlerde yaşayan vatandaşların acısının en aza indirilmesi için yardım elini uzatarat büyük bir seferberlik başlatan yardımsever Muğlalıların tek yürek ve müthiş bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Depremden etkilenen bölgelere yapılan yardımlar konusunda bilgi veren Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Özden İşler şimdiye kadar deprem bölgesine 660 tır yardım malzemesinin karayolu, deniz yolu, askeri gemi ve askeri uçaklarla bölgeye gönderildiğini belirtti.

Şimdiye kadar 15 seyyar tuvalet, 13 seyyar banyo, 45 karma tuvalet ve banyo konteyneri ile 237 yaşam konteyneri olmak üzere toplam 310 konteynerin deprem bölgesine sevk edildiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdür vekili Ahmet Arslan sunum eşliğinde ilimizdeki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi

Yaşanan bu büyük felaketin yaralarını sarmak için valilik koordinesinde başlatılan yardım toplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, ilk günden bu yana yardım kampanyasına gerek nakdi gerekse de ayni olmak üzere desteklerini eksik etmeyen meslek odalarımıza ve borsamıza, belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, iş insanlarımıza, siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm Muğlalı hemşehrilerimize teşekkür etti.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonundaki toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, AFAD İl Müdür vekili Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Odaları Başkan ve temsilcileri katıldı.