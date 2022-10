Muğlalı bisikletçiler Türkiye ikincisi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya’ da düzenlenen Bisiklet Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Karya GSK Bisiklet Takımı Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye ikincisi olan Muğla Karya GSK Bisiklet Takımı bu sonuçla 2022 yılı kapanış yarışı sonunda Genel Klasman da Türkiye nin en iyi takımları Spor Toto ve Konya BSB nin ardından Türkiye 3.sü olmayı başardı. En son Gaziantep Türkiye Şampiyonasında üçüncü olarak kürsüde yerini alan Muğla Karya GSK Bisiklet takımı bu sefer çıtayı bir üst seviyeye taşıdı.

Muğla ismini kürsüye taşıyan Muğla Karya GSK Başkanı İlker Cömert,” Bizleri gururlandıran tüm sporcularımı yürekten kutluyorum. Bu büyük tablonun en büyük mimari Muğla Valim Orhan Tavlı’ya şahsında Vali Yardımcımız Baha Özçelik’e ve Ula Belediye Başkanımız Özay Türkler’e ve en büyük destekçimiz Muğla Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan’a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu tabloda üniversite ayağı ile büyük yol almamızı sağlayarak büyük pay sahibi olan her zaman desteklerini yakından hissettiğim MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Özcan Saygın ve Öğretim Üyesi Prof Dr. Osman Mutlu ya da çok teşekkür ediyorum. Geldiği kısa süreden bu yana güler yüzü yakın ilgi ve desteği ile her faaliyetimizde her başarımızda her çalışmamızda yanımız da olan Gençlik ve Spor İl Müdürüm Kazım Açıkbaş ve Spor Şube Müdürümüz Serkan Paçalı’ ya da ayrıca Muğla bisikleti adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kısa bir sürede Muğla’da bisiklet sporunu taşıdığımız nokta ile gurur duyuyoruz" diyen Cömert, ”Büyük etkinliklerin organizasyonların yani sıra kurduğumuz kulüp ile ilimizi gerek ulusal gerekse uluslararası arena da başarı ile temsil ediyor olmak paha biçilmez. Artık hedeflerimiz çok daha büyük. Tüm destek veren mesaj atan arayan soran yanımızda olan dostlarımızdan Allah razı olsun. Sponsorlarımızı bu muhteşem tabloya verdikleri destek için sonsuz teşekkürler dedi. Sezonun son yarışından sonra çalışmalara 2 gün ara verecek olan bisikletçilerin daha sonra 12 Kasım’da Kıbrıs Lapta’da düzenlenecek uluslararası yarış için çalışmalara yeniden başlayacakları belirtildi.