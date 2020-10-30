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Muğla’dan İzmir’e ekipman desteği
İZMİR'DE YAŞANAN DEPREM SONRASI MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINDAN TEKNİK VE İNSAN GÜCÜ OLARAK BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ
MUĞLA 30.10.2020, 15:58
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Muğla Büyükşehir Belediyesi İzmir merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir’e teknik destek amacıyla 3 AKS aracı, yeraltı sismik arama akustik dinleme ve görüntüleme cihazı, telefon ve internet kesilmesine karşı bir iletişim (Role) aracı ve 19 itfaiye personeli gönderdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ihtiyaç duyulması durumunda bölgeye ekipman ve insan gücü olarak destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
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