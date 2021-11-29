Muğla’dan Ekim ayında en fazla ihracat Yunanistan’a

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’dan Ekim ayında en azla ihracat Yunanistan’a yapıldı.

İhracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artarak 67 milyon 561 bin dolar, ithalat ise yüzde 20 artarak 27 milyon 930 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 27’inci il olurken ithalatta ise 28’inci sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sektörünün payı yüzde 49,77 (33 milyon 623 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 41,41 (27 milyon 977 bin dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 8,81 (5 milyon 954 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan sektörler şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 99,09 (27 milyon 675 bin dolar) oldu. Ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,91 (254 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu

2021 yılı Ekim ayında Muğla’dan en fazla ihracat Yunanistan’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 405 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 6 milyon 541 bin dolar ile Rusya Federasyonu ve 6 milyon 186 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Norveç oldu

2021 yılı Ekim ayında Muğla’ya en fazla ithalat Norveç’ten yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 197 bin dolar olarak gerçekleşti. Norveç’i sırasıyla 4 milyon 629 bin dolar ile Fas ve 4 milyon 316 bin dolar ile Moritanya izledi.